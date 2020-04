Número de infetados sobe para 221 na área da ULS da Guarda

O número de pessoas infetadas com coronavírus subiu para 221 nas últimas 24 horas na área de abrangência da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda. É mais um caso do que na véspera e aconteceu no concelho de Pinhel, que conta agora 29.

De acordo com o relatório da situação epidemiológica desta quarta-feira, há 126 recuperados, 11 doentes com alta para vigilância clínica e 331 contactos em vigilância pela Unidade de Saúde Pública (USP).

Estão igualmente referenciados 68 casos no domicílio, 15 internados 1 nos cuidados intensivos) e 9 profissionais de saúde infetados. Há ainda um total de 1.072 contactos vigiados pela USP. O número de óbitos não sofreu alterações e continua a ser de 15.

A Mêda e o Sabugal permanecem sem registos de Covid-19.