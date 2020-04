Número de infetados com Covid-19 sobe para 166 no distrito da Guarda

O número de casos positivos com Covid-19 na área de influência da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda subiu para 166 nas últimas 24 horas, segundo o relatório de situação divulgado ao final do dia. São mais 13 que no dia anterior.

De acordo com o documento, apenas os concelhos de Fornos de Algodres, Mêda e Sabugal não registaram ainda pessoas infetadas com o coronavírus.

Nos restantes – o relatório não abrange Aguiar da Beira, que pertence ao Centro Hospitalar de Tondela-Viseu -, Vila Nova de Foz Côa continua a ser o mais afetado, com 89 casos (mais um), seguido de Trancoso (18, inalterado), Pinhel (15, mais um) e Gouveia (14, mais um).

Almeida (7, inalterado), Celorico da Beira (5, mais um), Figueira de Castelo Rodrigo (1, não tinha), Guarda (7, mais 3), Manteigas (3, não tinha) e Seia (7, mais 2) são outros municípios com pessoas infetadas. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.