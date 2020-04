Número de infetados com Covid-19 sobe moderadamente no distrito da Guarda

O número de infetados com coronavírus continua a subir moderadamente no distrito da Guarda, onde havia na quarta-feira 186 casos, mais sete que no dia anterior. De acordo com o relatório de situação divulgado ontem à noite pela Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, também os óbitos aumentaram ligeiramente (mais dois, de Foz Côa e Pinhel) e são agora nove (6 em Vila Nova de Foz Côa, um em Pinhel, outro em Seia e Gouveia).

Nas últimas 24 horas registou-se mais um caso em Celorico da Beira (são agora 6), mais dois na Guarda (12) e em Gouveia (16). Em Pinhel há mais três infetados, que contabiliza um total de 23. Nos restantes municípios não se verificaram alterações (7 em Almeida, 1 em Figueira de Castelo Rodrigo, 6 em Manteigas, 7 em Seia e 20 em Trancoso), enquanto Fornos de Algodres, Mêda e Sabugal continuam sem situações de infeção.

Na quarta-feira a ULS corrigiu também os dados de Vila Nova de Foz Côa por ter sido incluído na estatística um doente que residia em Pinhel, pelo que o concelho duriense passou a ter 88 infetados e não 89. Segundo o relatório de situação, estavam internados 36 infetados com Covid-19, dois dos quais nos cuidados intensivos. Havia também 138 casos em domicílio e o número de profissionais de saúde infetados diminuiu para cinco.