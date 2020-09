Novos infetados com Covid-19 na área da ULS da Guarda são oito jovens e um adulto

O número de infetados com Covid-19 voltou a subir na área da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, que registou mais nove casos desde a passada segunda-feira. Oito deles verificaram-se em Seia e um foi detetado no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo. Esta sexta-feira, dia a que reporta o último relatório epidemiológico da ULS, havia um total acumulado de 346 pessoas infetadas.

Segundo a informação divulgada pela ULS guardense, oito dos novos doentes são jovens com idades entre os 10 e 19 anos, enquanto o nono tem entre 30 e 39 anos. Nesta última semana registaram-se 296 recuperados (mais seis que no relatório do dia 7) e seis pessoas internadas (menos 5). Não há nenhum doente nos cuidados intensivos, como também não se registou nenhuma morte – o total acumulado contabilizado pela unidade de saúde mantém nos 16 óbitos.

Na sexta-feira havia 232 contactos em vigilância pela Unidade de Saúde Pública (+55 que no dia 7) e um total acumulado de 3.234 (+20), bem como 28 casos acompanhados no domicílio (+8). A informação divulgada pela ULS tem por base os dados disponíveis até às 17 horas de sexta-feira.