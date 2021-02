Nova recolha de sangue na Guarda na segunda-feira

A Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda vai receber na próxima segunda-feira uma ação de recolha de sangue, promovida pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST).

A iniciativa, organizada pelo IPST com a colaboração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, vai decorrer entre as 10 e as 19 horas (com intervalo para almoço das 13 às 14h30). A ULS lembra que, na última recolha de sangue, realizada na semana passada segunda-feira, no mesmo local, inscreveram-se 105 dadores.