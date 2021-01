Município da Guarda atribui bolsas a alunos do ensino superior

O Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior do Município da Guarda já foi publicado em “Diário da República” e as candidaturas vão decorrer entre 15 e 31 de outubro.

Segundo a autarquia, estes apoios destinam-se a apoiar alunos que sejam naturais da Guarda ou que residam no concelho há pelo menos quatro anos «que ingressem ou frequentem estabelecimentos de ensino superior no concelho ou outros existentes na área geográfica da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela e cujos cursos não sejam lecionados nos estabelecimentos de ensino do concelho, tendo como objetivo a obtenção do grau académico de licenciatura».

Esta iniciativa surge «no seguimento da estratégia de dinamização económico-social que a autarquia tem seguido no sentido de inverter o ciclo crescente de despovoamento, apostando na inclusão social, e na fixação das populações deve incluir incentivos à formação superior e promoção da qualificação e quadros altamente qualificados».