Movimento “Académicas.” recebido pelo Presidente da República

O movimento associativo nacional “Académicas.”, do qual faz parte a Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI), reuniu ontem com Marcelo Rebelo de Sousa para apresentar aquilo que consideram ser « preocupações e reformas fundamentais para o Ensino Superior e para o país», segundo informa o movimento em comunicado.

O grupo «acredita que a aposta no Ensino Superior é fundamental para o sucesso do país e que grande parte da resposta está nas Universidades descentralizadas». «Não sendo Portugal um país geograficamente extenso, vive, ainda assim, muitas assimetrias. Desta forma, acreditamos que uma parte significativa da aplicação dos fundos de resposta à crise deve apoiar o Ensino Superior, sendo capaz de potenciar a descentralização e fortalecer um território mais capaz no seu todo», afirmam os estudantes.

Dos vários temas discutidos, o grupo destaca a «necessidade de diretrizes por parte da Direção Geral de Saúde», a«necessidade de investimento no Ensino e na Educação, que permitam às Universidades reformular as suas infraestruturas, métodos pedagógicos e evoluir na formação e apoio aos seus docentes» e as «dificuldades com a Ação Social e Abandono Escolar» em especial « a falta de resultados relativamente ao plano de alojamento estudantil, que sendo já um problema recorrente e de grande foco, se agrava com a situação pandémica».

O movimento destacou também «a necessidade de financiamento dos Serviços de Ação Social das Universidades», de forma a que os alunos não sejam forçados a suportar despesas nos próximos anos e assim prevenir o abandono escolar.

O movimento “Académicas.” nasceu «com o principal objetivo de discussão e reflexão sobre o estado atual do Ensino Superior Universitário» em Portugal, segundo os promotores. O grupo organizou já várias conferências online e reuniu com grupos parlamentares e secretários de estado durante o mês de julho para chamar a atenção para problemáticas no ensino superior. Além da AAUBI o movimento é integrado pelas associações académicas das Universidades de Aveiro, Algarve, Coimbra, Évora, Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro.