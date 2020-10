Um idoso de 90 anos morreu esta sexta-feira no Hospital Sousa Martins, na Guarda, em consequência da infeção com Covid-19, o que eleva para três o número de óbitos de utentes do lar do Manigoto, no concelho de Pinhel, devido ao novo coronavírus.

Um outro utente, de 91 anos, faleceu na quarta-feira, na mesma unidade, tendo falecido no passado dia 14 tinha o primeiro idoso, de 92 anos, que recebia apoio domiciliário da mesma IPSS.