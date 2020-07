Morreu o vereador da CM Fundão, Paulo Pires Águas

O vereador da Câmara Municipal do Fundão, Paulo Pires Águas, faleceu hoje, aos 56 anos.

De acordo com informação publicada na página do município o vereador encontrava-se de férias, nos Açores. As causas da morte são ainda desconhecidas.

No comunicado a autarquia realça a “forma empenhada, dedicada e extremamente profissional com que o Vereador Paulo Águas desempenhou a sua função na Câmara Municipal do Fundão É uma enorme perda para a família, para os amigos, para a autarquia, para o concelho do Fundão e para a região.”

Foi declarado o luto municipal e a bandeira do município colocada a meia haste.

Paulo Águas era vereador a tempo inteiro na Câmara Municipal do Fundão desde 2017. Tinha a seu cargo os pelouros da Gardunha, Desenvolvimento Rural, Agricultura, Ordenamento do Território, Valorização dos Produtos Locais, Internacionalização, Avaliação e Monitorização.

Foi docente no Instituto Politécnico de Castelo Branco desde 1991.