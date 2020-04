Modatex entrega 200 fardas e cogulas ao Centro Hospitalar e Universitário da Cova da Beira

O Centro Hospitalar e Universitário da Cova da Beira, na Covilhã, vai receber 200 fardas e cogulas para os seus profissionais.

Os equipamentos resultam de um esforço colaborativo do Modatex (Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confeção e Lanifícios), do Atelier de Costura Cidália Guerreiro, do Atelier Ana Nisa e de outros cidadãos com conhecimentos de costura, em resposta a um desafio lançado pelo próprio centro hospitalar, que inclui os hospitais do Fundão e Pêro da Covilhã.

A Modatex sublinha, num comunicado enviado a O INTERIOR, que os esforços da instituição estão a envolver «colaboradores e formados externos», que apoiam no corte das peças e na confeção das mesmas, com disponibilização de máquinas e recursos humanos.