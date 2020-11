Miradouro da Torre dos Ferreiros já abriu na Guarda

A Guarda conta a partir desta sexta-feira com um novo miradouro. Trata-se da Torre dos Ferreiros, que abriu hoje ao público após obras de reabilitação e de instalação de um elevador panorâmico até ao topo do monumento nacional.

A inauguração desta requalificação pelo presidente da autarquia, Carlos Chaves Monteiro, foi o ponto alto das comemorações dos 821 anos da Guarda, que se assinalam esta sexta-feira. As obras tornaram visitável esta antiga porta da muralha da cidade e proporcionará uma visão panorâmica de 360º da Guarda.

A entrada será gratuita mediante reserva antecipada online, entre esta sexta-feira e 31 de dezembro. Já a partir de 1 de janeiro, o acesso passará a ser pago e a reserva poderá também ser feita presencialmente no Museu da Guarda e no Welcome Center.

A empreitada representou um investimento de cerca de 570 mil euros.