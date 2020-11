Ministra da Saúde preocupada com subida da «letalidade» da Covid-19

A ministra da Saúde afirmou esta sexta-feira que «a letalidade da doença tem subido nos últimos dias e é bastante preocupante». Numa visita à ARS Norte, Marta Temido adiantou que a incidência dos novos casos está sobretudo concentrada no Norte, depois em Lisboa e Vale do Tejo e a seguir no centro. Nas restantes a situação é «relativamente favorável», acrescentou.

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 5.550 novos casos de infeção por Covid-19 – o número mais alto desde o início da pandemia – e mais 52 mortes — o segundo valor mais alto, segundo os dados do Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde divulgado esta sexta-feira.