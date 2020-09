Ministra admite que há atualmente uma «maior transmissão» da Covid-19 em Portugal

A ministra da Saúde admitiu esta quarta-feira que se regista atualmente uma «maior transmissão da doença” da Covid-19 em Portugal tendo em conta o aumento de novos casos nos últimos dias.

Segundo Marta Temido, que falava aos jornalistas no “briefing” diário da Direção-Geral da Saúde, «os números da nossa situação epidémica estão a subir. Estão a subir desde há uma semana e situam-se agora nos cerca de 340 casos novos diários. Esta é uma realidade que, oito dias volvidos sobre o momento em que constatámos que havia um aumento e em que nos questionámos se seria um aumento devido a um atraso na notificação dos surtos ou eventualmente o efeito de um maior contágio, acho que temos aqui uma semana que nos leva a constatar uma maior transmissão da doença».

A governante sublinhou, no entanto, que muitos dos novos casos estão relacionados «com surtos relativamente bem identificados, concretamente na região onde têm crescido mais», no Norte do país. De resto, a titular da pasta da Saúde apelou «ao reforço das medidas de saúde pública» e à utilização da app de rastreio à Covid-19, a Stayway Covid. Já sobre uma eventual implementação do uso de máscara em espaços abertos, Marta Temido voltou a afastar essa possibilidade, lembrando que Portugal tem sido rápido na aplicação de «medidas mais robustas» e que a máscara não é de utilização obrigatória nalguns países.