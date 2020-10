Trata-se de uma escultura urbana, com cerca de três metros de altura e seis de largura, da autoria do arquiteto guardense António Saraiva. O memorial fica junto ao parque infantil “Popis no espaço”. Na cerimónia participaram o presidente da autarquia, Carlos Alberto Chaves Monteiro, a secretária do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Natália Amaral, e o bispo D. Manuel Felício.