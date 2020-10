Mais um óbito e 21 novos casos de Covid-19 na área da ULS da Guarda

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda registou na última semana mais um óbito e 21 novos casos de infeção por Covid-19. De acordo com o relatório epidemiológico divulgado esta sexta-feira, um doente do concelho de Celorico da Beira foi a 18ª morte desde o início da pandemia.

O total acumulado de infetados com o novo coronavírus é agora de 448, mais 21 que no passado dia 25 de setembro. Atualmente há 108 casos ativos na área da ULS guardense, com destaque para os 35 em Figueira de Castelo Rodrigo, os 18 na Guarda e os 16 em Seia. As exceções são Fornos de Algodres e Manteigas, onde não há casos ativos há várias semanas.

Segundo o relatório, que inclui os dados disponíveis até à 17 horas desse dia, na sexta-feira havia 322 casos recuperados (+18 do que no relatório anterior), 374 contactos em vigilância pela Unidade de Saúde Pública (-41) e 11 internados (-5), um dos quais nos cuidados intensivos (+1).

Na semana que passou não houve altas e registaram-se 97 casos de Covid-19 acompanhados no domicílio (+12). No total, havia 3.988 contactos vigiados pela USP na sexta-feira, o que representa um aumento de 162 pessoas relativamente a 25 de setembro. A subir continuam também os casos em profissionais de saúde, que são agora 25 (+3).

Em termos concelhios, Almeida regista um total acumulado de 14 casos (+2), 39 em Figueira de Castelo Rodrigo (3), 106 na Guarda (+6), 7 na Mêda (+2), 40 em Pinhel (+3), 12 no Sabugal (+6) e 45 em Seia (+2). Nos restantes não houve novas infeções, pelo que Celorico da Beira continua com 16 pessoas doentes; Fornos de Algodres com 5, Gouveia com 34, Manteigas com 7, Trancoso com 30 e Vila Nova de Foz Côa com 93.

Em Aguiar da Beira, que não pertence à ULS da Guarda, havia um total acumulado de 27 casos esta sexta-feira, 22 dos quais ativos, e 5 recuperados, segundo informação disponibilizada pela autarquia.