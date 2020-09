Mais sete mortos e 673 novos casos de Covid-19 em Portugal

Com mais 319 casos registados nas últimas 24 horas, a zona da capital representa cerca de 47 por cento do total, seguida da região Norte com 35 por cento (mais 236 casos), a região do Centro (mais 39 casos), o Alentejo (26 casos), o Algarve (7 casos) e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira com mais dois e um caso, respetivamente.