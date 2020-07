Mais dois jovens infetados com Covid-19 no Fundão

Há mais dois doentes infetados com Covid-19 no Fundão. Trata-se de dois jovens, um dos quais familiar da mulher que contraiu o vírus numa deslocação ao IPO de Lisboa para tratamento.

O menor reside numa freguesia rural do concelho e o contágio foi revelado na despistagem realizada a todos os contactos da mulher. Este é o 14º caso detetado nesta rede de contágio, pelo que os testes de despistagem vão prosseguir, anunciou a autarquia.

O segundo caso é o de um jovem adulto, residente no concelho, que terá contraído a Covid-19 num parque de campismo no litoral. As autoridades de saúde vão agora testar familiares, amigos e outros contactos para despistagem. O município recorda que todos os casos detetados no concelho do Fundão foram importados de outras zonas do país.