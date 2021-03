As autoridades de saúde registaram mais 830 casos novos de infeção com o novo coronavírus em Portugal nas últimas 24 horas e mais 28 mortes.

Os dados dizem respeito ao boletim epidemiológico diário desta quinta-feira divulgado pela Direção Geral da Saúde. Havia ainda Estavam hospitalizadas com Covid-9 1.708 pessoas, menos 119 do que à mesma hora da véspera. Dessas, 399 doentes estavam em unidades de cuidados intensivos, menos 16 que no dia anterior.