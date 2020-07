Mais 13 mortes e 418 infetados com Covid-19 em Portugal

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais 13 pessoas – o número mais elevado desde 1 de junho, quando foram notificados 14 óbitos. Esta quinta-feira foram ainda confirmados mais 418 casos de Covid-19 (mais 0,9 por cento em relação ao dia anterior).

Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) de hoje, no total, desde que a pandemia começou, registaram-se 45.277 infetados, 30.049 recuperados (mais 335) e​​​​ 1.644 vítimas mortais no país. Há, neste momento, 13.584 doentes ativos a ser acompanhados pelas autoridades de saúde – mais 70 que na quarta-feira.

A DGS adianta também que 328 dos novos infetados têm residência na região de Lisboa e Vale do Tejo, tal como as 13 vítimas mortais identificadas, das quais 12 tinham mais de 80 anos (cinco homens e sete mulheres). A 13ª é uma mulher entre os 50 e os 59 anos. A taxa de letalidade global do país encontra-se, mais uma vez, nos 3,6 por cento.

Quantos aos restantes infetados do último dia, estes estão distribuídos pelo Norte (mais 57) pelo Centro (mais 13), pelo Alentejo (11), pelo Algarve (sete) e pelos Açores (dois). Ou seja, só a Madeira não regista nenhuma alteração à sua situação epidemiológica.