Liga promove rastreio de cancro da mama em Seia

Está a decorrer, em Seia, até finais de novembro um rastreio de cancro da mama promovido pelo Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

A unidade móvel de mamografia digital do Núcleo está estacionada no Centro de Saúde local desde a passada quinta-feira e realiza exames de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 12h30 e das 14 às 18 horas.

Segundo o Núcleo Regional do Centro da Liga Contra o Cancro, as mulheres com inscrição atualizada no Centro de Saúde recebem uma carta-convite com a indicação da data e hora de realização do exame, contudo a instituição apela às utentes do concelho serrano com idade compreendida entre os 50 e 69 anos para participarem neste rastreio gratuito.

Para marcações ou informações adicionais, as interessadas devem contactar o Centro de Coordenação do Rastreio através do telefone 239 487 495/6 ou do email rcmama.nrc@ligacontracancro.pt. No âmbito do plano de contingência para a COVID-19, a LPCC segue todas as recomendações das autoridades de saúde, a fim de garantir a segurança de utentes e profissionais.