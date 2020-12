Lares de Pinhel serão os primeiros a receber a vacina contra a Covid-19

Os lares do concelho de Pinhel serão os primeiros a receber a vacina contra a Covid-19, cuja administração começará na próxima segunda-feira, 4 de janeiro. A prioridade foi determinada por o concelho estar classificado como sendo de risco extremo de contágio, o nível mais grave.

«A vacinação em estruturas residenciais para idosos começa no início da próxima semana», sendo «o critério os concelhos onde há maior incidência de Covid-19», disse a ministra da Saúde, Marta Temido, na terça-feira, no final de uma reunião sobre o ponto de situação do processo de vacinação contra a Covid-19 com o primeiro-ministro, outros membros do Governo e o grupo de trabalho que planificou a vacinação.

«De acordo com o critério de risco há 25 concelhos com risco extremo (mais de 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias) que têm cerca de 150 lares e estruturas da rede de cuidados continuados, nas quais se iniciará a vacinação», disse a governante. Trata-se de 11 concelhos da região Norte, cinco da região Centro, um da região de Lisboa e Vale do Tejo e oito da região do Alentejo.

Na segunda semana de janeiro, a vacinação avançará «para os lares e afins de concelhos que têm outros níveis de risco». Está prevista uma «entrega de vacinas da Pfizer na semana que se inicia a 4 de janeiro», o que permitirá prosseguir «a vacinação de profissionais de saúde e avançar para vacinação» em lares e unidades afins, disse.