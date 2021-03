Lacerda Sales agradeceu «empenho» dos profissionais da ULS da Guarda

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, visitou a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda na passada quarta-feira e agradeceu o empenho dos seus profissionais no combate à pandemia.

Pouco antes, afirmou aos jornalistas que o reforço feito pelo Governo na estrutura do serviço público de saúde no combate à Covid-19 «ficará para o futuro». Na sua opinião, «aquilo que nos parece uma reforma conjuntural, porque surgiu em função de uma necessidade imperiosa que foi a pandemia, poderá ser muito bem uma grande reforma estrutural do Serviço Nacional de Saúde (SNS)», sustentou. António Lacerda Sales exemplificou, garantindo que «os profissionais de saúde que serão necessários, a nossa rede de expansão laboratorial, onde investimos mais de 8,4 milhões de euros em laboratórios públicos, a nossa capacidade de digitalização e de tecnologia digital, o nosso reforço na estrutura de saúde pública, tudo isto ficará para o futuro». E assumiu: «O que teria sido desta pandemia se não fosse a capacitação do SNS?», lembrando que, em 2020, o Governo reforçou o SNS em mais de 8.400 profissionais e as unidades de cuidados intensivos, sendo que a capacidade das enfermarias é atualmente de mais de 19 mil camas.

Nesta visita, o governante foi conhecer as instalações do Pavilhão 5, que acolherá o Departamento da Saúde da Mulher e da Criança. Sobre a requalificação do edifício, o secretário de Estado não se comprometeu, adiantando apenas que o projeto está concluído e a aguardar parecer da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).