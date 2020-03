Jogos tradicionais para jogar em casa

O dever de isolamento a que os portugueses estão sujeitos por causa do coronavírus está a dar uma segunda oportunidade aos jogos tradicionais. O desafio foi lançado pela Associação de Jogos Tradicionais da Guarda (AJTG), que diariamente sugere um jogo, uma brincadeira ou uma cantiga de roda às famílias que estão confinadas em casa e podem assim ocupar o tempo de uma forma tão inesperada quanto diferente.

Desde o dia 17 já se pôde jogar o Três em Linha, a Cama de Gato, o Jogo das Pedrinhas e o Jogo da Sardinha. Também houve sessões de trava-línguas, lengalengas e cantigas de roda para animar a monotonia de tantos dias fechados em casa. «Temos recebido um “feedback” positivo à iniciativa através de comentários online e de contactos pessoais à iniciativa», refere o presidente da AJTG. Norberto Gonçalves espera que esta iniciativa, que acontece através da página do Facebook da associação, possa ajudar as pessoas, que estão em casa e têm tempo, «a interagir entre si, pais e filhos, avós e netos, que é uma coisa que, numa situação normal, não se verifica». O dirigente acredita mesmo estarem reunidas as condições para um «retorno aos serões, em que se brincava, contavam-se histórias, lengalengas e trava-línguas e se jogavam alguns jogos da época».

Contudo, esclarece que não está prevista a cedência de jogos ou outro material porque o contacto pessoal está vedado e a sede da associação está encerrada. «Estamos a sugerir jogos e brincadeiras na nossa página do Facebook que não necessitam de material especial e podem ser feitos em casa», adianta Norberto Gonçalves. Na sua opinião, os jogos tradicionais são «boas alternativas para rentabilizar o tempo disponível – permitem educar, enriquecem as interações familiares, promovem o desenvolvimento motor, psíquico e emocional». Por isso, a AJTG vai continuar a partilhar sugestões de atividades lúdicas que caíram em desuso ou desapareceram do cardápio do entretenimento individual e coletivo.

A Associação de Jogos Tradicionais da Guarda, que celebrou recentemente 40 anos de atividade, foi fundada a 28 de agosto de 1979 com o objetivo da recolha, sistematização e incentivo à prática de jogos tradicionais.