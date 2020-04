Joaquim Brigas sugere criação de Gabinete Distrital de Combate à Covid-19

O presidente do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) defende a criação de um Gabinete Distrital de Combate à pandemia da Covid-19 para articular meios e atuar no apoio aos «mais frágeis» no próximo surto da doença.

“Proponho que criemos, sob a égide da Secretaria de Estado da Ação Social, um Gabinete Distrital de Combate à Covid-19 que articule o reforço e a reorganização dos nossos meios neste território para proteger os mais frágeis – nomeadamente idosos instalados em lares de terceira idade – do segundo surto da epidemia que é esperado para o próximo outono ou inverno», Joaquim Brigas esta terça-feira.

O desafio foi lançado durante a cerimónia de entrega de viseiras e luvas a instituições sociais, unidades de saúde e de proteção civil, realizada no auditório dos serviços centrais do IPG, com a presença da secretária de Estado da Ação Social, Rita Cunha Mendes.