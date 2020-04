João Queiroz reconduzido como diretor-geral do Ensino Superior

O guardense João Queiroz foi reconduzido no cargo de diretor-geral do Ensino Superior, função que ocupa desde 2014 em comissão de serviço, que cessou em fevereiro deste ano.

O despacho do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, publicado no passado dia 7 em “Diário da República” e com efeitos desde 21 de fevereiro, indica que o antigo reitor da Universidade da Beira Interior (UBI) fica em funções, «em regime de substituição, até à designação de novo titular na sequência de procedimento concursal conduzido pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública». O gabinete de Manuel Heitor justifica a decisão considerando que João Queiroz evidencia «a experiência profissional, competência técnica, aptidão e formação adequadas» para o respetivo provimento do cargo. Natural da Guarda, João Queiroz é professor catedrático de Química (Bioquímica) da UBI desde novembro de 2003. Entre outras funções foi presidente da Faculdade de Ciências da Saúde (de 2002 a 2009); vice-reitor de 2004 a 2009 e reitor de 2009 a 2013. Foi nomeado diretor-geral do Ensino Superior em 2014.