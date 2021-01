Já chegaram os 55 novos médicos internos à ULS da Guarda

A sessão de boas vindas aos 55 novos médicos internos decorreu durante a manhã desta segunda feira, no Auditório Dr. Lopo de Carvalho, na sede dos Serviços de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

Para Fátima Cabral , diretora clínica para os Cuidados Hospitalares, «qualquer motivo é bom e válido» para os jovens médicos terem escolhido a ULSG para fazer a sua formação geral e «começarem a a sua vida profissional». «Esperemos que mais existam, uma vez que as vagas foram todas ocupadas», acrescenta a médica.

A sessão foi dividida em dois horários (10h e 11h). Num primeiro momento houve a participação do presidente do Concelho de Administração, João Barranca, da diretora clínica para os Cuidados de Saúde Hospitalares , Fátima Cabral, do diretor clínico para os Cuidados de Saúde Primários, António Serra, e da diretora do Internato Médico, Cláudia Vaz, que ficou responsável por clarificar como irá funcionar o serviço de formação. Num segundo momento houve intervenção online do secretário de Estado Adjunto da Saúde, António Lacerda Sales; do Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães; do presidente do Conselho Nacional do Internato Médico, João Carlos Ribeiro; e do médico intensivista Gustavo Carona.