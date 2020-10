IPG suspende aulas presencias até 7 de novembro

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) decidiu suspender as aulas presencias entre 30 de outubro, esta sexta-feira, e 7 de novembro.

Num despacho publicado esta quinta-feira, o presidente do IPG justifica a decisão com «o crescente número de novos casos» de Covid-19 no concelho da Guarda e de Seia e com as restrições à circulação entre concelhos decretada pelo Governo.

Depois de ouvidas as Autoridades Locais de Saúde e os diretores das Escolas, Joaquim Brigas determinou que «o ensino/aprendizagem deve funcionar na modalidade de ensino não presencial» durante o referido período. Será apenas permitida a realização de «algumas aulas de ensino clínico, de laboratório, de campo e de ginásio, entre outras, que sejam consideradas imprescindíveis», lê-se no despacho.

Os horários e a forma como as aulas vão ser lecionadas à distância fica ao critério das direções das Escolas, depois de «ouvidos os diretores de curso».