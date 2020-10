IPG preenche 268 vagas e UBI ocupa 306 na segunda fase de acesso ao ensino superior

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) preencheu 268 das 633 vagas atribuídas para a segunda fase de acesso ao ensino superior. Já a Universidade da Beira Interior (UBI) atraiu mais 306 estudantes para as vagas disponíveis, segundo os resultados divulgados esta madrugada pela Direção-Geral do Ensino Superior.

Os cursos que obtiveram a nota mais alta do último colocado foram Enfermagem (IPG) com 146,4 e Medicina (UBI) com a classificação de 190,0 valores. Pelo contrário os cursos com classificações mais baixas foram Comunicação e Relações Públicas (IPG) com 98,0 valores e Química Industrial (UBI), em que a nota do último colocado foi de 106,0.

Para a terceira fase, que decorre de 22 e 26 de outubro, sobram 387 vagas no IPG e 63 na UBI.