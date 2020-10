IPG com quase 65 por cento de taxa de ocupação de vagas

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) conseguiu mais 46 estudantes na terceira fase de acesso ao ensino superior para as 244 vagas disponíveis, cujos resultados foram divulgados esta sexta-feira.

O IPG termina o concurso nacional com uma taxa de ocupação de 64,9 por cento e um total de 657 novos alunos – este ano teve 1.013 vagas. Comparativamente ao número de colocados no ano passado, o Politécnico da Guarda regista um crescimento de 43 por cento, uma vez que em 2019 ingressaram na instituição 460 alunos, e é a terceira instituição de ensino superior no país com maior número novos estudantes, a seguir a Beja e Portalegre.

Entre os 16 cursos que não conseguiram preencher os lugares disponibilizados destacam-se Engenharia Informática (18 vagas sobrantes), Engenharia Civil (15), Engenharia Topográfica (15), Mecânica e Informática Industrial (15), Restauração e Catering (15) e Educação Básica (15).

Concluído o concurso nacional de acesso, existem ainda outros mecanismos de ingresso, nomeadamente de estudantes em CTeSP, bem como em diversos concursos especiais e regimes especiais, adaptados ao perfil diversificado dos estudantes que procuram o ensino superior, recorda a Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).