IPG com 805 vagas, mais 71 do que no ano passado

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) vai ter mais 71 vagas do que no ano letivo anterior, de acordo com informação divulgada pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES). O número total de vagas é assim de 805 para o ano letivo de 2020/2021.

Este valor representa um aumento de 10% face ao ano letivo anterior, quando o número era de 734 vagas.

A evolução deste indicador no IPG tem sido positiva, com aumentos sucessivos de ano para ano: em 2017 abriram 680 vagas, em 2018 o número aumentou para 699, e em 2019 foram 734. O IPG “ganhou” assim 125 vagas desde 2017, um aumento total de 18% em três anos, segundo a nota enviada pela DGES.

Um dos fatores que contribuiu para o aumento foi o número de vagas «em ciclos de estudos que visam a formação em competências digitais», que passou de 111 para 117 (aumento de 5,4%). As novas seis vagas aqui referidas foram incluídas no curso de Engenharia Informática, que tem agora 67 lugares para preencher. Esta é a licenciatura com mais vagas do politécnico.

Segue-se Desporto, com 55 vagas, Comunicação e Relações-Públicas e Comunicação Multimédia, com 50 vagas cada.

Segundo a DGES, «no âmbito do regime geral de acesso 2020 serão disponibilizadas um número total de 52129 vagas, incluindo 51408 vagas destinadas ao concurso nacional e 721 vagas destinadas aos concursos locais». Estes números representam «um aumento de 1% face ao número de vagas disponibilizadas no ano anterior, crescendo 2% em regiões com menor pressão demográfica, 2,8% em áreas digitais e 1,3% nos Politécnicos».

O prazo de candidatura à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público decorre entre 7 a 23 de agosto.