Inventada Barreira Protetora de Aerossóis na Covilhã

Uma parceria empresarial, hospitalar e universitária na Covilhã permitiu criar uma Barreira Protetora de Aerossóis para assegurar a proteção de profissionais de saúde que tratam doentes infetados com a Covid-19 ou com outras doenças respiratórias infeciosas.

Apesentado no sábado, o material de proteção denominado “COVinBOX-BPA”, que tem um formato semelhante a uma incubadora para recém-nascidos, «retém no interior as secreções, gotículas e aerossóis emitidos pelos doentes», adiantou Reinaldo Almeida, um dos responsáveis pelo dispositivo. Inicialmente o equipamento foi pensado «apenas para proteger a equipa da sala operatória», mas com o avançar dos protótipos pode ser utilizado como material de proteção em diversos locais, nomeadamente Serviços de Urgência, Enfermarias, Unidades de Cuidados Intensivos, Lares de Idosos ou em transporte de doentes em ambulâncias, de acordo com a nota enviada à imprensa.

O projeto foi desenvolvido pelos anestesiologistas Reinaldo Almeida e Rita Borges do Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB) e pelo Professor André Silva, coordenador científico da unidade de I&D Aeronautics and Astronautics Research Center (AEROG). Será produzido e comercializado pela Joalpe International, sediada no Tortosendo.