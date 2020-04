Infetados com Covid-19 voltam a subir e são agora 219 na área da ULS Guarda

Depois de quatro dias sem alterações, o número de infetados na área da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda voltou a subir e há agora 219 pessoas testadas positivas à Covid-19.

São mais quatro relativamente ao relatório da situação epidemiológica de quarta-feira, sendo que os novos registos ocorreram em Pinhel (2), que passa a contar 28 casos; Gouveia (1), são agora 22, e Seia (1), onze.

Sem alterações continua o número de óbitos, 13, sendo que o caso mais recente ocorreu em Gouveia – onde já faleceram quatro pessoas.

Segundo o relatório divulgado pela ULS, esta quinta-feira havia 86 pessoas recuperadas (mais 8 que na véspera), 523 contactos em vigilância, 18 doentes internados (2 nos cuidados intensivos).

Há ainda 103 casos no domicílio e 16 altas para vigilância, enquanto 10 profissionais de saúde estão infetados com Covid-19. Por concelhos continua a destacar-se Vila Nova de Foz Côa com 92 casos e 7 óbitos. Contudo, a boa notícia é que o número de recuperados subiu para 43, mais três que na quarta-feira.

Seguem-se Pinhel (28 infetados e uma morte), Gouveia (22; 4 óbitos) e Trancoso (22; sem mortes), Guarda (19), Seia (11; 1), Almeida (7), Celorico da Beira (7), Manteigas (6), Fornos de Algodres (3) e Figueira de Castelo Rodrigo (2).

Mêda e Sabugal permanecem sem qualquer registo de infetados.