Infetados com Covid-19, recuperados e óbitos sem alterações na ULS da Guarda

Não houve alterações significativas nos dados relativos à Covid-19 nas últimas 24 horas na área de abrangência da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

A região mantém os 221 infetados, 132 recuperados, 15 óbitos e um total de 1.075 contactos vigiados pela Unidade de Saúde Pública (USP) da ULS.

O destaque do relatório da situação epidemiológica desta sexta-feira é a redução para 81 dos contactos em vigilância pela USP – eram 160 no dia anterior. Os restantes indicadores permaneceram inalterados, ou seja, 12 internados (1 nos cuidados intensivos), 11 pessoas com alta para vigilância médica, 64 casos no domicílio e 9 profissionais de saúde infetados.

Em termos concelhios repetem-se os registos da véspera, com a Mêda e o Sabugal a continuarem sem doentes com Covid-19.