Infeções pelo novo coronavírus aumentam na Cova da Beira

A Cova da Beira continua a ter o valor mais elevado por 100 mil habitantes relativamente aos novos casos de Covid-19 na região Centro, segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) local, que engloba os concelhos de Belmonte, Covilhã e Fundão.

A informação foi publicada na página oficial daquela entidade no Facebook e revela que o número de novos casos nesta zona é de 697,79 por 100 mil habitantes. A área da Unidade Local de Saúde da Guarda conta 660,52 e do Baixo Vouga com 557,99 casos por 100 mil habitantes. Na Cova da Beira a situação mais problemática vive-se em Belmonte, onde foram ultrapassados os 1.300 infetados por 100 mil habitantes. Segundo a análise do ACeS, «há um total de 1.136 infetados registados no Trace Covid-19», ou seja, mais 263 casos em relação aos últimos sete dias. Há um total de 604 casos ativos (+26), 513 recuperados (+ 228) e 19 óbitos (+8).

O ACeS destaca também o «aumento crescente» do número de vigilâncias pelas equipas de saúde pública e de saúde familiar. São agora 17.263 utentes (+1.563). Já em vigilância sobreativa (casos positivos e utentes com sintomas) estão 763 pessoas e 922 em vigilância ativa (casos positivos sem sintomas ou contactos de casos positivos de alto risco). Há igualmente 22 pessoas em vigilância passiva (contactos com casos positivos de baixo risco).