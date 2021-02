Hugo Carvalho é o novo presidente do Conselho Geral da UBI

Hugo Carvalho é o novo presidente do Conselho Geral da Universidade da Beira Interior (UBI).

O deputado do PSD na Assembleia da República foi eleito esta sexta-feira na primeira reunião do órgão que vai eleger, este ano, o próximo reitor da UBI . Nascido em 1990, Hugo Carvalho era um dos oito membros cooptados para aquele órgão. Engenheiro de profissão, diplomado pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, foi cabeça de lista pelo círculo do Porto nas legislativas de 2019, tendo sido eleito.

No Parlamento integra as comissões de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação; Educação, Ciência, Juventude e Desporto; e Ambiente, Energia e Ordenamento do Território. Faz ainda parte do Grupo de Trabalho – Lei de Bases do Clima. Hugo Carvalho sucede a José Ferreira Gomes, naquela que foi a primeira reunião em que o CG-UBI já funcionou com os 29 elementos, depois das oito personalidades externas terem tomado posse esta semana.