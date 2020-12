Hospital Sousa Martins excluído da primeira fase de vacinação dos profissionais de saúde contra a Covid-19

O Hospital Sousa Martins, na Guarda, é uma das duas unidades de referência para a Covid-19 na região Centro, mas, ao contrário do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC), os seus profissionais de saúde não foram incluídos no lote dos médicos e enfermeiros considerados prioritários para administração dos primeiros lotes da vacina da Pfizer em Portugal, anunciado pela ministra da Saúde.

Na segunda-feira, Marta Temido revelou que apenas os profissionais dos centros hospitalares universitários do Porto, São João, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central serão os primeiros a ser vacinados contra a Covid-19. «Escolhemos estas cinco estruturas porque representam o que é a rede de referenciação hospitalar do Serviço Nacional de Saúde, as instituições designadas de fim de linha», justificou a governante no final de uma reunião de trabalho sobre o Plano de Vacinação de combate à Covid-19.

Ora, o Sousa Martins viu esse estatuto de referência para o tratamento do novo coronavírus renovado em junho e esta exclusão está a causar mal-estar e descontentamento entre os profissionais do hospital da Guarda.

Segundo a ministra, esta vacinação prioritária acontecerá no dia 27 deste mês, um dia depois da chegada prevista das vacinas da Pfizer-BioNTech. Só num segundo momento haverá um alargamento da vacinação a outros estabelecimentos hospitalares e «prioritariamente às estruturas residenciais para pessoas institucionalizadas», disse Marta Temido.