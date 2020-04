Hospital privado ficará instalado no futuro pavilhão multiusos da Guarda

A construção do Centro de Exposições Transfronteiriço (CET) na Guarda vai trazer consigo um hospital privado, apurou O INTERIOR. Esta é uma das cinco contrapartidas apresentadas ao município pelo grupo privado que vai fazer a obra na zona da antiga fábrica Tavares, no Rio Diz.

A novidade surge numa altura em que a autarquia e os investidores estão a resolver o imbróglio jurídico criado com o contrato promessa de compra e venda assinado, em 2001, entre o município e a Sociedade Têxtil Manuel Rodrigues Tavares. As negociações têm atrasado a assinatura do acordo final, que deverá acontecer ainda antes do Verão. «Neste momento o processo judicial está suspenso e a solução que está em cima da mesa é a Câmara da Guarda ceder ao grupo privado a sua posição nesse contrato para podermos dar andamento à construção do pavilhão multiusos», disse Carlos Chaves Monteiro.

O presidente do município admite que há um «acordo de princípio» com os promotores e a Sociedade Têxtil e que esta opção permitirá recuperar os dois milhões de euros pagos pela autarquia à família Tavares. «A Câmara não terá também que infraestruturar a parcela contemplada no acordo inicial, cujas obras estavam estimadas em 400 mil euros, e empresa vê resolvida uma hipoteca à Segurança Social, de 800 mil euros», adiantou Chaves Monteiro, garantindo que o investidor «está disponível para esta solução». Além disso, o fundo de investimento Greenfield comprometeu-se também a conseguir para a Guarda investimentos de entidades terceiras a concretizar nos 10 mil metros quadrados disponíveis no Rio Diz. E um deles é um hospital gerido por um grupo de saúde privado, confirmou o presidente do município, que se escusou, no entanto, a revelar mais pormenores.

A construção do futuro CET está orçada em 19 milhões de euros, totalmente suportados pelos investidores privados, que, em contrapartida, celebrarão com o município um contrato promessa de arrendamento para fins não habitacionais que implicará o pagamento de uma renda mensal «de valor fixo» durante 20 a 25 anos aos promotores, que será da ordem dos 800 mil anos por ano. Este é um dos argumentos para a construção deste equipamento, uma vez que, segundo o edil guardense, o município gasta anualmente «mais de 420 mil euros por ano no aluguer de tendas para a FIT e a Feira Farta». No entanto, Carlos Chaves Monteio sublinha que o principal motivo é o facto deste projeto resolver «situações passadas que ainda oneram as contas da Câmara e também resolve uma promessa eleitoral e os anseios da Guarda relativamente a um equipamento deste tipo e que é um projeto estrutural para o futuro da cidade».

Findo o prazo de arrendamento, o imóvel, que também vai acolher o futuro Centro Tecnológico Fernando Carvalho Rodrigues, reverterá para o município por «um valor que não poderá ultrapassar os 25 mil euros», revelou o autarca.

Torre dos Ferreiros quase pronta

A requalificação da Torre dos Ferreiros, que será um miradouro ao qual os visitantes vão aceder através de um elevador, está quase concluída.

A intenção da autarquia é que a utilização deste meio mecânico de acesso seja gerida pelo futuro concessionário do quiosque ali instalado, ou pelo setor do turismo do município caso não apareça nenhum interessado. «Estamos a analisar se vamos cobrar ou não pela utilização do elevador», adiantou Carlos Chaves Monteiro a O INTERIOR. Já no caso da rotunda da locomotiva o impasse continua, a tal ponto que a Câmara decidiu negociar «diretamente» com empresas especializadas para pintar e realizar «os trabalhos necessários» na máquina a instalar junto ao Parque Urbano do Rio Diz. «Já oficiámos à CP nesse sentido e vamos ser nós a abordar as empresas para resolver este assunto de uma vez por todas», disse o presidente do município, que, mesmo assim, ainda não tem uma data para a instalação da locomotiva.