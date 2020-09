Hospital de Seia vai ter novo equipamento de Raio X

O Hospital Nª Sra. da Assunção, em Seia, vai ter um novo equipamento de Raio X para substituir o existente que «já não cumpria cabalmente as funções para que estava destinado», anunciou a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

Segundo a administração hospitalar, «durante o período em que estiver a ser desmantelado o equipamento antigo e a ser instalado o recém-adquirido, todos os utentes de Seia que necessitarem de efetuar radiografias serão encaminhados para o Centro de Saúde de Gouveia, a 14 quilómetros do hospital de Seia, onde existe equipamento com qualidade para a execução dos exames supramencionados». A ULS acrescenta que, neste período de transição, os técnicos de Radiologia da unidade senense deslocar-se-ão a Gouveia, assegurando «toda a qualidade do serviço prestado» aos utentes.