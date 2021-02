Hospital da Guarda esgotou capacidade de internamento Covid

A capacidade de internamento Covid do hospital da Guarda esgotou esta quarta-feira, dia em que havia quatro camas livres nos cuidados intensivos.

Segundo a administração hospitalar, 116 das 120 camas afetas ao tratamento do novo coronavírus (incluindo 16 em cuidados intensivos) estão ocupadas, havendo apenas quatro camas nas duas unidades de cuidados intensivos.

Atualmente, as unidades de internamento Covid 1 (com capacidade para 44 doentes), Covid 2 (38 doentes) e Covid 3 (22 doentes) estão hoje com uma taxa de ocupação de cem por cento. «O número de camas para doentes Covid-19 continuará a ser adequado de acordo com as necessidades», adiantou a ULS guardense.