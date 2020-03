Hora de verão entra em vigor esta madrugada

Às 1 hora da manhã deste domingo (29 de março) o relógio deve ser adiantado 60 minutos passando assim para as duas da manhã.

Nos Açores a mudança é feita à meia-noite, passando para a uma da manhã.

O atual regime de mudança da hora é regulado por uma diretiva datada de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam, respetivamente, adiantados e atrasados uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro.

Esta norma está em vigor até 2021. Até lá a proposta europeia de abolição da mudança horária continua em aberto, não havendo ainda uma decisão relativa à continuidade destas alterações.

Em tempo de pandemia a mudança é, no entanto, criticada pelo presidente da Associação Portuguesa de Cronobiologia e Medicina do Sono, Miguel Mieira Cruz, que alerta que os efeitos potencialmente adversos desta alteração.

O alerta do responsável, que é também director do Centro Europeu do Sono pretende enfatizar «o risco que as alterações dos ritmos biológicos e do sono têm no desequilíbrio do sistema imunitário e no risco de infecção».