Haverá 1.200 pontos de vacinação no país durante a primeira fase

A primeira fase da vacinação vai decorrer entre janeiro e fevereiro, num «cenário otimista», disse Francisco Ramos esta quinta-feira na apresentação do plano de vacinação para a Covid-19.

Segundo o coordenador da “task force” criada pelo Governo, «em janeiro, ainda não sabemos o dia, começará a vacinação dos portugueses. Num cenário otimista, a primeira fase decorrerá entre janeiro e fevereiro, mas pode prolongar-se até abril. Se o ritmo de distribuição de vacina for mais lento ter-se-á de definir novos grupos prioritários».

A segunda fase, na perspetiva otimista, está prevista para o segundo trimestre, acrescentou. Os pontos de vacinação estarão em 1.200 centros de saúde na primeira fase, bem como nos lares e unidades de cuidados continuados.

«Nas fases seguintes, ainda não temos um plano detalhado. Está prevista uma expansão da rede de vacinação, mas dependerá da velocidade com que as vacinas serão distribuídas por toda a Europa. Aí levaremos a uma adaptação da rede de pontos de vacinação», adiantou o responsável.

Francisco Ramos acrescentou que é preciso ter «a certeza de que quem toma a primeira dose fica com a segunda dose marcada e devidamente programada», pelo que serão os serviços de saúde que vão identificar quem está no grupo de risco.

Quanto à logística, está a ser preparada «com robustez» com as Forças Armadas, havendo uma lógica de comando central no Ministério da Saúde para gerir o processo.

«É preciso garantir a segurança da vacinação, informar a população e garantir a confiança na vacina, abolindo eventuais barreiras à vacinação. Haverá linhas telefónicas e site na internet para que as pessoas tenham acesso à informação do processo de informação», referiu o coordenador da “task force”.