Há 29,1 casos confirmados de Covid-19 em Portugal por cada 10 mil habitantes

O número de casos confirmados de Covid-19 em Portugal era de 29,1 por cada 10 mil habitantes na quarta-feira, um aumento de 12 por cento em relação a 6 de maio, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta sexta-feira.

«O número de casos confirmados com a Covid-19 por 10 mil habitantes foi acima do valor nacional em 53 municípios», refere também a publicação “Covid-19: Uma leitura territorial do contexto demográfico e do impacto socioeconómico”. Desses, 36 situavam-se na região Norte, 12 na região Centro e três na Área Metropolitana de Lisboa

O INE salienta ainda que 179 dos 308 municípios do país apresentavam um número de casos confirmados por 10 mil habitantes e densidade populacional abaixo da referência nacional. O número de casos confirmados de Covid-19 considerados pelo INE tem por base a informação divulgada para o total do país e por município no “Relatório diário de Situação Covid-19”, da Direção-Geral da Saúde.

Portugal contabiliza 1.277 mortos associados à Covid-19 em 29.912 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da DGS. Das pessoas infetadas, 608 estão hospitalizadas, das quais 92 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados mantém-se nos 6.452. Portugal entrou no dia 3 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.