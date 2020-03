Guardense participa em projeto de consultadoria gratuita às PME’s

Um jovem guardense está a participar num projeto de consultadoria administrativa gratuita para ajudar as PME’s a ultrapassar os constrangimentos decorrentes da crise económica provocada pela pandemia da Covid-19.

Formado pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, João Pissarra, de 27 anos, é atualmente gestor financeiro de uma multinacional brasileira e juntamente com colegas e amigos querem «ajudar pequenos empresários que podem estar perdidos quanto ao rumo dos seus negócios neste momento conturbado da economia, numa altura em que há mais probabilidades de tomar decisões erradas devido ao pânico». O antigo estudante da Secundária da Sé, na Guarda, e outro colega natural de Lisboa são os únicos portugueses envolvidos neste projeto que quer ajudar os empresários a «focarem-se no que é essencial». Os interessados só têm que preencher um formulário disponível no link https://www.instagram.com/p/B-AAv-dlvp1/ para beneficiar desta ajuda, que começa por um diagnóstico da empresa, envolve reuniões entre os consultores e os empresários por videoconferência. No final é apresentada uma estratégia a aplicar.

Atualmente o projeto está a ser divulgado através do Instagram, do Linkedin e das pessoas envolvidas. Ainda não há por isso empresas portuguesas apoiadas, são sobretudo brasileiras, mas o objetivo é chegar a mais pessoas. «Não temos uma fórmula mágica, mas conselhos e estratégias para minimizar o impacto da crise económica nas PME’s», refere João Pissarra. Na sua opinião, o «grande choque» que as empresas estão a enfrentar é nas receitas e na falta de liquidez: «É preciso ter dinheiro no final do mês para sobreviver. Por isso, consoante os casos, sugerimos a renegociação dos prazos de pagamentos aos fornecedores, das dívidas para aproveitar as linhas de crédito mais vantajosas disponibilizadas pelo Estado, mas também propomos ideias para gerar caixa, sobretudo através do e-commerce», adianta o consultor guardense. Antecipar receitas, cortar despesas e congelar investimentos e custos que não sejam necessários são outras medidas que podem ser aplicadas. O projeto já conta com 23 consultores, a maioria dos quais com experiência em administração de empresas, mas continua a crescer para ajudar gratuitamente os pequenos e médios empresários a ultrapassar a crise.