Guarda sob aviso amarelo devido ao calor

A Guarda é um dos treze distritos de Portugal continental que estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso vigora até às 21 horas devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima. O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Além da Guarda, o alerta abrange os distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja. O IPMA prevê a continuação de tempo quente, com uma subida gradual a partir desta segunda-feira e pelo menos até sexta-feira.

Durante esta semana a temperatura máxima deverá variar entre 30 e 35 graus Celsius no litoral, devendo atingir valores entre 35 e 40 graus nas regiões do interior. Também a temperatura mínima apresenta tendência para uma subida gradual, com valores que deverão ser superiores a 20 graus em grande parte do território continental, em especial no interior e no sotavento algarvio, e que são classificadas como noites tropicais.