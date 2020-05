Guarda com mais um caso de infeção pelo coronavírus

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda registou na segunda-feira um novo infetado com Covid-19, desta vez no concelho sede do distrito. Trata-se de um profissional de saúde. A Guarda passou a contar 20 casos, enquanto o total acumulado subiu para 227 na área da ULS.

Segundo o relatório da situação epidemiológica desse dia, o número de recuperados subiu para 186 (+ 4 que no domingo), tal como os contactos em vigilância pela Unidade de Saúde Pública (USP), que passaram para 92 (+11). Não se registaram óbitos, que continua a ser 16. Já os casos no domicílio diminuíram para 21 (-2), bem como o número de internados, que são agora 4 (-2), um dos quais está nos cuidados intensivos. Nas últimas 24 horas três doentes tiveram alta para vigilância clínica (inalterado), enquanto há mais um profissional de saúde infetado, num total acumulado de 10.

Registo também para o aumento dos contactos vigiados pela USP, que subiram para 2.086 (+74 que no relatório anterior). A nível concelhio não alterações além da verificada na Guarda: Almeida (6), Celorico da Beira (8), Figueira de Castelo Rodrigo (2), Fornos de Algodres (3), Gouveia (23 e 5 óbitos), Guarda (20), Manteigas (7), Pinhel (32 e 2 óbitos), Sabugal (1), Seia (11 e 1 óbito), Trancoso (22) e Vila Nova de Foz Côa (92, 8 óbitos e 80 recuperados). A Mêda continua sem qualquer infetado com Covid-19. A ULS chama a atenção para o facto de haver no relatório casos reportados que atualmente residem fora dos concelhos da região.