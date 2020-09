Guarda: Cimeira Ibérica foi novamente adiada

A Cimeira Luso-Espanhola – que estava previsto realizar-se na Guarda no primeiro fim de semana do próximo mês – foi adiada devido a um Conselho Europeu Extraordinário que foi convocado de urgência para os dias 1 e 2 de outubro, para discussão da situação relativa à pandemia de COVID-19.

O mercado único, a política industrial e a transição digital serão também assuntos incluídos na ordem de trabalhos.

O INTERIOR contactou o Presidente da Câmara Municipal da Guarda, Carlos Chaves Monteiro, que confirmou ter tido conhecimento do adiamento através do Gabinete do Primeiro-ministro. “A nova data da Cimeira será definida posteriormente, e acordada entre o Primeiro-ministro português António Costa e o Presidente do Governo Espanhol, Pedro Sanchéz”, disse o edil.

O INTERIOR sabe ainda que a comitiva do Governo português que iria participar na Cimeira era constituída pelo Primeiro-ministro António Costa, o Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, o Ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes e a Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira.