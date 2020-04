Começaram esta quarta-feira as sessões de atividade física “online” para a toda a família disponibilizadas pela Câmara Guarda em tempos de isolamento social. A intenção é «ver a Guarda ativa e a mexer» graças a vídeos disponibilizados no Facebook e também no site do município na Internet. O plano de trabalhos abrange todos os dias úteis, sempre às 10 horas.