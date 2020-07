Guarda: Aniversário da Cápsula do Tempo teve a presença de Ana Mendes Godinho

“A pandemia no interior – desafios e oportunidades” foi o tema da conversa que assinalou o sétimo aniversário da Cápsula do Tempo “Guarda 2050”.

A tertúlia teve a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, como convidada especial, que desenvolveu o tema e apresentou uma «perspetiva positiva» quanto aos novos desafios no interior. A sessão decorreu na Encosta do Tempo, junto à Torre de Menagem da Guarda.

«Se há uma coisa que esta pandemia evidenciou é que é preciso fazermos muito mais e muito mais rapidamente. De repente, reinventámo-nos todos, reinventaram-se as capacidades de resposta de todos nós. Isso mostra outra evidência: o foco que temos que ter nas nossas prioridades. Se calhar muitas medidas que imaginávamos que só aconteceriam em 2050, toda esta pandemia vai fazer acelerar e mudar de forma mais profunda», afirmou a governante.