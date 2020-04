Grupo IMB encerra três hotéis durante a pandemia

O grupo IMB anunciou o encerramento das unidades hoteleiras “Puralã”, na Covilhã, H2Otel, em Unhais da Serra, e Lusitânia, na Guarda, devido ao estado de emergência nacional.

Também o recentemente remodelado CountryClub (antigo Clube de Campo, na Covilhã) se encontra encerrado. De acordo com informação publicada na página oficial do grupo, apenas o Sport Hotel, da Covilhã, e o Hotel Vanguarda, na cidade mais alta, se manterão de portas abertas. Em declarações à Rádio Cova da Beira, Luís Veiga, administrador do IMB, afirma que «face à falta de procura, à inexistência de mobilidade no território nacional e também ao encerramento das fronteiras com Espanha, decidimos seguir o exemplo de outras unidades e grupos hoteleiros do país». O empresário adiantou que a situação será reavaliada consoante a evolução da pandemia de Covid-19. «Depois de dois meses excecionais, como foram janeiro e fevereiro, esta alteração significativa que se verificou desde o início de março marcou e vai marcar este ano em termos de negócio como nunca antes», sublinhou Luís Veiga, garantindo que serão mantidos todos os postos de trabalho.