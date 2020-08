Governo descarta, por enquanto, uso obrigatório de máscara na rua

O Governo ainda não prevê decretar o uso obrigatório de máscaras na rua em Portugal.

A revelação foi feita esta quinta-feira por Mariana Vieira da Silva, no final da reunião do Conselho de Ministro, após ser questionada pelos jornalistas na conferência de imprensa semanal. Esta semana, a Ordem dos Médicos divulgou uma recomendação de medidas a adotar para minimizar efeitos de uma segunda vaga da Covid-19 no nosso país, entre as quais o uso obrigório de máscara na via pública e espaços fechados.

A ministra de Estado e da Presidência disse que o Governo tem seguido as «orientações das entidades responsáveis da OMS e do Centro para as Doenças Contagiosas» e ouvido as entidades nacionais. «Até este momento, as medidas que nós temos são as que são consideradas fundamentais. Mas tomaremos novas medidas em função de novas recomendações», disse a governante.